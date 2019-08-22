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Меркель должна поставить Путина на место и принудить к миру – посол

Четверг, 22 августа 2019, 11:29

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлер Ангела Меркель должна использовать свой политический вес, чтобы указать президенту РФ Владимиру Путину его место и наконец достичь мира в Украине.

Об этом дипломат рассказал в интервью немецкому региональному телеканалу MDR, текст которого обнародован на сайте посольства в среду, пишет "Европейская правда".

По его словам, последняя "нормандская встреча" на высшем уровне состоялась еще три года назад. С тех пор Россия игнорировала выполнение Минских договоренностей, поэтому необходима новая встреча, чтобы принудить Путина к миру.

"В этом федеральный канцлер Ангела Меркель, как и ранее, играет центральную роль, и мы, украинцы, надеемся, что она поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место и наконец достичь прогресса", - сказал дипломат.

Мельник выразил надежду, что вклад Берлина в урегулирование конфликта на Донбассе будет еще больше усилен.

"Сейчас нам снова нужна новая динамика, снова нужно давление, ведь мы видим, что без политического давления дело почти не продвигается... Санкции должны быть расширены, чтобы Путин понял, что надо наконец действовать, а не только выкручиваться", - добавил посол.

Напомним:

  • Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа заявил, что перед встречей "нормандском формате" на уровне лидеров Украине следует сделать ряд шагов.
  • Путин также отметил "осторожный оптимизм" после разговоров с Зеленским.

Темы: ПутинМеркельМинские соглашения
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