У Полтаві згорів склад "Нової пошти", пожежу гасили всю ніч

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Четвер, 22 серпня 2019, 11:39

Джерело: ДСНС у Полтавській області.

У Полтаві згорів склад "Нової пошти" на площі 1500 кв. м та  майно у ньому, пожежу гасили з вечора до ранку.

Деталі: 21 серпня о 19:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у складській будівлі на вулиці Ветеринарній.

Рятувальники локалізували пожежу о 02:00, ліквідували о 09:04.

Причину пожежі встановлюють.

 

Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

 

В гасінні пожежі брали участь 81 рятувальник та 20 одиниць техніки.

Коментар компанії "Нова пошта": Пожежа сталася в приміщенні, яке використовувалося для внутрішніх потреб компанії. Ні люди, ні вантажі клієнтів не постраждали.

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Теми: Полтава пожежа


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