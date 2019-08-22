У Полтаві згорів склад "Нової пошти", пожежу гасили всю ніч

Джерело: ДСНС у Полтавській області.

У Полтаві згорів склад "Нової пошти" на площі 1500 кв. м та майно у ньому, пожежу гасили з вечора до ранку.

Деталі: 21 серпня о 19:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у складській будівлі на вулиці Ветеринарній.

Рятувальники локалізували пожежу о 02:00, ліквідували о 09:04.

Причину пожежі встановлюють.

Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

В гасінні пожежі брали участь 81 рятувальник та 20 одиниць техніки.

Коментар компанії "Нова пошта": Пожежа сталася в приміщенні, яке використовувалося для внутрішніх потреб компанії. Ні люди, ні вантажі клієнтів не постраждали.