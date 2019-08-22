Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Полтаві згорів склад "Нової пошти", пожежу гасили всю ніч

Четвер, 22 серпня 2019, 11:39

Джерело: ДСНС у Полтавській області.

У Полтаві згорів склад "Нової пошти" на площі 1500 кв. м та  майно у ньому, пожежу гасили з вечора до ранку.

Деталі: 21 серпня о 19:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у складській будівлі на вулиці Ветеринарній.

Рятувальники локалізували пожежу о 02:00, ліквідували о 09:04.

Причину пожежі встановлюють.

 

Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

 

В гасінні пожежі брали участь 81 рятувальник та 20 одиниць техніки.

Коментар компанії "Нова пошта": Пожежа сталася в приміщенні, яке використовувалося для внутрішніх потреб компанії. Ні люди, ні вантажі клієнтів не постраждали.

"Українська правда" в Threads

Теми: Полтавапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Полтава
Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: посадовців підозрюють у махінаціях
Мамай втратив посаду мера Полтави
Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: