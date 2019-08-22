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В Полтаве сгорел склад "Новой почты", пожар тушили всю ночь

Четверг, 22 августа 2019, 11:39

Источник: ГСЧС в Полтавской области.

В Полтаве сгорел склад "Новой почты" на площади 1500 кв. м и имущество в нем, пожар тушили с вечера до утра.

Детали: 21 августа в 19:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в складском здании на улице Ветеринарной.

Спасатели локализовали пожар в 02:00, ликвидировали в 9:04.

Причину пожара устанавливают.

 

Травмированных и погибших в результате происшествия нет.

 

В тушении пожара принимали участие 81 спасатель и 20 единиц техники.

Комментарий компании "Новая почта": Пожар произошел в помещении, которое использовалось для внутренних нужд компании. Ни люди, ни грузы клиентов не пострадали.

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Темы: Полтавапожар
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