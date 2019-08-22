Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві горіла п’ятиповерхівка: люди стрибнули з балкону, є жертва

Четвер, 22 серпня 2019, 12:19

Джерело: ДСНС України у м. Києві, коментар речниці телеканалу "112 Україна"

На світанку у Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок Солом’янського району, яка забрала життя жінки.

Пряма мова речниці ДСНС Києва Світлани Водолаги: "Інформація надійшла сьогодні зранку о 6-й ранку про те, що у 5-поверховому житловому будинку палає квартира. По прибуттю на місце наших підрозділів, було встановлено, що пожежа виникла на 3 поверсі. Сусіди повідомили, що з балкону випригнув чоловік і жінка. Це молоді люди 1990, 1991 року народження, і ще одна жінка вибралася з квартири самостійно. На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1982 року народження".

 
 

Деталі: О 06:32 пожежу ліквідували. У гасінні брали участь 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб складу Київського гарнізону.

Причину пожежі та обставини смерті людини встановлюють правоохоронці.

Українська правда
Теми: Київнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Київ
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: