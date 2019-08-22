У Києві горіла п’ятиповерхівка: люди стрибнули з балкону, є жертва

Джерело: ДСНС України у м. Києві, коментар речниці телеканалу "112 Україна"

На світанку у Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок Солом’янського району, яка забрала життя жінки.

Пряма мова речниці ДСНС Києва Світлани Водолаги: "Інформація надійшла сьогодні зранку о 6-й ранку про те, що у 5-поверховому житловому будинку палає квартира. По прибуттю на місце наших підрозділів, було встановлено, що пожежа виникла на 3 поверсі. Сусіди повідомили, що з балкону випригнув чоловік і жінка. Це молоді люди 1990, 1991 року народження, і ще одна жінка вибралася з квартири самостійно. На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1982 року народження".

Деталі: О 06:32 пожежу ліквідували. У гасінні брали участь 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб складу Київського гарнізону.

Причину пожежі та обставини смерті людини встановлюють правоохоронці.