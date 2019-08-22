У Києві горіла п’ятиповерхівка: люди стрибнули з балкону, є жертва

32597 переглядів
Четвер, 22 серпня 2019, 12:19

Джерело: ДСНС України у м. Києві, коментар речниці телеканалу "112 Україна"

На світанку у Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок Солом’янського району, яка забрала життя жінки.

Пряма мова речниці ДСНС Києва Світлани Водолаги: "Інформація надійшла сьогодні зранку о 6-й ранку про те, що у 5-поверховому житловому будинку палає квартира. По прибуттю на місце наших підрозділів, було встановлено, що пожежа виникла на 3 поверсі. Сусіди повідомили, що з балкону випригнув чоловік і жінка. Це молоді люди 1990, 1991 року народження, і ще одна жінка вибралася з квартири самостійно. На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1982 року народження".

 
 

Деталі: О 06:32 пожежу ліквідували. У гасінні брали участь 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб складу Київського гарнізону.

Причину пожежі та обставини смерті людини встановлюють правоохоронці.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ надзвичайна подія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Драма в Броварах: чоловік "замовив" екс-дружину, яка до того "замовляла" його 21 серпня 2019, 17:49
На День Незалежності у Києві буде показ мод і змагання на ретро-автомобілях 21 серпня 2019, 13:17
Кличко прийшов на канал Медведчука, захищає свої мости 20 серпня 2019, 18:26
Усі новини
Головні новини
День Незалежності по-новому: у центрі Києва провели репетицію урочистостей
У суді США озвучили нові деталі відбілювання Януковича перед Заходом
Москва обміняє 33 росіян на 33 українців – росЗМІ
Зеленський запустив всесвітній флешмоб
Усі новини
думка

Як визначити "людський" вік собаки та кішки?

тест

Який у вас ризик захворіти на туберкульоз?

тест

Те, що ви знаєте про вакцинацію – правда чи міф?