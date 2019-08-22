В Киеве горела пятиэтажка: люди прыгнули с балкона, есть жертва

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Четверг, 22 августа 2019, 12:19

Источник: ГСЧС Украины в г. Киеве, комментарий пресс-секретаря телеканала "112 Украина"

На рассвете в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек Соломенского района, который унес жизнь женщины. 

Прямая речь спикера ГСЧС Киева Светланы Водолаги: "Информация поступила сегодня утром в 6 утра о том, что в 5-этажном жилом доме пылает квартира. По прибытию на место наших подразделений, было установлено, что пожар возник на 3 этаже. Соседи сообщили, что с балкона выпрыгнули мужчина и женщина. Это молодые люди 1990, 1991 года, и еще одна женщина выбралась из квартиры самостоятельно. К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины 1982 года рождения".

 
 

Детали: В 6:32 пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причину пожара и обстоятельства смерти женщины устанавливают правоохранители.

Украинская правда

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Темы: Киев чрезвычайное происшествие


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