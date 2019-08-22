Половину України накриє прохолода, а на іншій буде дуже тепло

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Четвер, 22 серпня 2019, 15:01

Джерело: Інтерфакс-Україна

23 серпня на заході і півночі України стане прохолодніше, а на півдні і сході, як і раніше буде дуже тепло.

Деталі: У західних областях країни місцями пройде короткочасний дощ з грозою; на решті території без опадів.

Вночі +12-17°, на півдні та сході країни +17-22°; вдень в західних (крім Закарпаття) і північних областях +23-28°, на решті території +28-33°, на півдні до +35 °. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 23 серпня без опадів, вночі +15-17°, вдень близько +25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 серпня найвища температура вдень була +35,3° у 2007 році, найнижча вночі +7,5° у 1976 році.

24 серпня в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні, вночі і в центральних областях, удень також в Приазов'ї прогнозуються окремі короткочасні дощі та грози.

Температура вночі +10-15°, в південних і східних областях +16-22°; вдень у західних (крім Закарпаття) і північних областях +23-28°, на решті території +28-33°, на півдні та сході країни до +35°.

У Києві 24 серпня без опадів, вночі +13-15°, вдень +25-27°.

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Теми: погода


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