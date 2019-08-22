Половину Украины накроет прохлада, а на другой будет очень тепло

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Четверг, 22 августа 2019, 15:01

Источник: Интерфакс-Украина

23 августа на западе и севере Украины станет прохладнее, а на юге и востоке по-прежнему будет очень тепло.

Детали: В западных областях страны местами пройдет кратковременный дождь с грозой; на остальной территории без осадков.

Ночью +12-17°, на юге и востоке страны +17-22°; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях +23-28°, на остальной территории +28-33°, на юге до +35°. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 23 августа без осадков, ночью +15-17°, днем около +25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 августа самая высокая температура днем была +35,3° в 2007 году, самая низкая ночью +7,5° в 1976 году.

24 августа в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью и в центральных областях, днём также в Приазовье прогнозируются отдельные кратковременные дожди и грозы.  

Температура ночью +10-15°, в южных и восточных областях +16-22°; днём в западных (кроме Закарпатья) и северных областях +23-28°, на остальной территории +28-33°, на юге и востоке страны до +35°.

В Киеве 24 августа без осадков, ночью +13-15°, днем +25-27°.

  

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Темы: погода


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