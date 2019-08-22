СБУ прорекламувала свій телеграм плакатом підкорегованого червоноармійця

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Четвер, 22 серпня 2019, 17:38

Джерело: Facebook-сторінка СБУ, коментар "Українській правді" речниці СБУ Олени Гітлянської

Служба безпеки використала у рекламі свого телеграм-каналу зображення більшовика у будьонівці, який створили у 1920 році під час війни між червоною і білою арміями.

Деталі: Зображення в СБУ поредагували так, щоб не було помітно радянської символіки. В оригіналі плакату червоноармієць у червоній будьонівці, направивши свій вказівний палець правої руки на глядача, закликає записуватися добровольцем у Червону армію.

 
фБ СБУ

Варіант СБУ оформлений у синьому кольорі. Також обрізана будьонівка із радянською зіркою по центру.

В прес-службі СБУ "Українській правді" зазначили, що на зображенні відсутня радянська символіка, визначена законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

 
Плакат 1920 року 

Пряма мова речниці СБУ Олени Гітлянської: "Не хотіли нікого образити, просто використали це фото як символ заклику, а не радянської пропаганди".

Плакат створив у 1920 році російський художник Дмитрий Моор. Його також використовували під час другої світової війни, а після розпаду СРСР на нього створювали численні пародії.

Українська правда

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Теми: СБУ реклама


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