СБУ прорекламировала свой телеграмм плакатом откорректированного красноармейца

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Четверг, 22 августа 2019, 17:38

Источник: Facebook-страница СБУ, комментарий "Украинской правде" пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской

Служба безопасности использовала в рекламе своего телеграмм-канала изображение большевика в буденовке, который создали в 1920 году во время войны между красной и белой армиями.

Детали: Изображения в СБУ поредактировали так, чтобы не было заметно советской символики. В оригинале плаката красноармеец в красной буденовке, направив свой указательный палец правой руки на зрителя, призывает записываться добровольцем в Красную армию.

 
ФБ СБУ

Вариант СБУ оформлен в синем цвете. Также обрезана буденовка с советской звездой по центру.

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" отметили, что на картинке отсутствует советская символика, определенная законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

 

Прямая речь пресс-секретарь СБУ Елены Гитлянской: "Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды".

Плакат создал в 1920 году российский художник Дмитрий Моор. Его также использовали во время второй мировой войны, а после распада СССР на него создавали многочисленные пародии.

Украинская правда

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Темы: СБУ реклама


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