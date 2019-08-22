СБУ прорекламировала свой телеграмм плакатом откорректированного красноармейца
Источник: Facebook-страница СБУ, комментарий "Украинской правде" пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской
Служба безопасности использовала в рекламе своего телеграмм-канала изображение большевика в буденовке, который создали в 1920 году во время войны между красной и белой армиями.
Детали: Изображения в СБУ поредактировали так, чтобы не было заметно советской символики. В оригинале плаката красноармеец в красной буденовке, направив свой указательный палец правой руки на зрителя, призывает записываться добровольцем в Красную армию.
Вариант СБУ оформлен в синем цвете. Также обрезана буденовка с советской звездой по центру.
В пресс-службе СБУ "Украинской правде" отметили, что на картинке отсутствует советская символика, определенная законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
Прямая речь пресс-секретарь СБУ Елены Гитлянской: "Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды".
Плакат создал в 1920 году российский художник Дмитрий Моор. Его также использовали во время второй мировой войны, а после распада СССР на него создавали многочисленные пародии.
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