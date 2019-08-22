Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ прорекламировала свой телеграмм плакатом откорректированного красноармейца

Четверг, 22 августа 2019, 17:38

Источник: Facebook-страница СБУ, комментарий "Украинской правде" пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской

Служба безопасности использовала в рекламе своего телеграмм-канала изображение большевика в буденовке, который создали в 1920 году во время войны между красной и белой армиями.

Детали: Изображения в СБУ поредактировали так, чтобы не было заметно советской символики. В оригинале плаката красноармеец в красной буденовке, направив свой указательный палец правой руки на зрителя, призывает записываться добровольцем в Красную армию.

 
ФБ СБУ

Вариант СБУ оформлен в синем цвете. Также обрезана буденовка с советской звездой по центру.

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" отметили, что на картинке отсутствует советская символика, определенная законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

 

Прямая речь пресс-секретарь СБУ Елены Гитлянской: "Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды".

Плакат создал в 1920 году российский художник Дмитрий Моор. Его также использовали во время второй мировой войны, а после распада СССР на него создавали многочисленные пародии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУреклама
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
Все новости...
Реклама: