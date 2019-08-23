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Вбивство журналіста Сергієнка: суд відпустив додому ще одного підозрюваного

П'ятниця, 23 серпня 2019, 00:27

Джерело: Радіо Свобода

Суд у Черкаській області відпустив із СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника, якого обвинувачують в організації вбивства журналіста, учасника Євромайдану Василя Сергієнка.

Деталі: Відповідне рішення суд виніс 22 серпня.

Строк арешту Мельника закінчувався 24 серпня. У зв'язку з цим прокурор подав клопотання про продовження його тримання під вартою ще на два місяці. Він обґрунтував необхідність такого заходу тим, що на свободі обвинувачений може сховатися, вплинути на потерпілих і свідків.

Сам Мельник сказав, що не визнає своєї провини і не має наміру тікати в разі звільнення. Його адвокати заявили, що, на їхню думку, прокурори не довели існування ризиків, які вони озвучили. Захисники клопотали про те, щоб відпустити Мельника під заставу в розмірі 153 тисячі гривень.

Судді відхилили обидва клопотання і змінили Мельнику запобіжний захід на домашній арешт. Чим вони обґрунтували таке рішення – наразі невідомо. Головуюча суддя Людмила Синиця оголосила тільки резолютивну частину рішення.

До цього Мельник безперервно перебував під вартою від 18 травня 2017 року.

Прокурори також клопотали про те, щоб на два місяці продовжити арешт обвинуваченому у виконанні вбивства Володимиру Воронкову і змінити запобіжний захід із домашнього арешту на перебування в СІЗО Вікторові Горбенку й Романові Недибалюку, яких обвинувачують у виконанні викрадення журналіста.

Суддівська колегія залишила під вартою Воронкова, однак відхилила клопотання по Горбенку і Недибалюку, вони залишаються під цілодобовим домашнім арештом.

Передісторія:

  • У червні суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка Романа Недибалюка і Віктора Горбенка.
  • Журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка було викрадено у м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області у дворі власного помешкання. Наступного дня його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники. 
  • В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.
  • У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства.

Теми: ЗМІвбивствосуд
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