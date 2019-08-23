Убийство журналиста Сергиенко: суд отпустил домой еще одного подозреваемого

Источник: Радио Свобода

Суд в Черкасской области отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста, участника Евромайдана Василия Сергиенко.

Детали: Соответствующее решение суд вынес 22 августа.

Срок ареста Мельника заканчивался 24 августа. В связи с этим прокурор подал ходатайство о продлении его содержания под стражей еще на два месяца. Он обосновал необходимость такой меры тем, что на свободе обвиняемый может скрыться, повлиять на потерпевших и свидетелей.

Сам Мельник сказал, что не признает своей вины и не намерен бежать в случае освобождения. Его адвокаты заявили, что, по их мнению, прокуроры не доказали существование рисков, которые они озвучили. Защитники ходатайствовали о том, чтобы отпустить Мельника под залог в размере 153 тыс. гривень.

Судьи отклонили оба ходатайства и изменили Мельнику меру пресечения на домашний арест. Чем они обосновали такое решение - пока неизвестно. Председательствующая судья Людмила Синица объявила только резолютивную часть решения.

До этого Мельник непрерывно находился под стражей с 18 мая 2017 года.

Прокуроры также ходатайствовали о том, чтобы на два месяца продлить арест обвиняемому в исполнении убийства Владимиру Воронкову и изменить меру пресечения с домашнего ареста на пребывание в СИЗО Виктору Горбенко и Роману Недибалюку, которых обвиняют в осуществлении похищения журналиста.

Судейская коллегия оставила под стражей Воронкова, однако отклонила ходатайство по Горбенко и Недибалюку, они остаются под круглосуточным домашним арестом.

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