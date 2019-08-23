Убийство журналиста Сергиенко: суд отпустил домой еще одного подозреваемого
Источник: Радио Свобода
Суд в Черкасской области отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста, участника Евромайдана Василия Сергиенко.
Детали: Соответствующее решение суд вынес 22 августа.
Срок ареста Мельника заканчивался 24 августа. В связи с этим прокурор подал ходатайство о продлении его содержания под стражей еще на два месяца. Он обосновал необходимость такой меры тем, что на свободе обвиняемый может скрыться, повлиять на потерпевших и свидетелей.
Сам Мельник сказал, что не признает своей вины и не намерен бежать в случае освобождения. Его адвокаты заявили, что, по их мнению, прокуроры не доказали существование рисков, которые они озвучили. Защитники ходатайствовали о том, чтобы отпустить Мельника под залог в размере 153 тыс. гривень.
Судьи отклонили оба ходатайства и изменили Мельнику меру пресечения на домашний арест. Чем они обосновали такое решение - пока неизвестно. Председательствующая судья Людмила Синица объявила только резолютивную часть решения.
До этого Мельник непрерывно находился под стражей с 18 мая 2017 года.
Прокуроры также ходатайствовали о том, чтобы на два месяца продлить арест обвиняемому в исполнении убийства Владимиру Воронкову и изменить меру пресечения с домашнего ареста на пребывание в СИЗО Виктору Горбенко и Роману Недибалюку, которых обвиняют в осуществлении похищения журналиста.
Судейская коллегия оставила под стражей Воронкова, однако отклонила ходатайство по Горбенко и Недибалюку, они остаются под круглосуточным домашним арестом.
Предыстория:
- В июне суд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко Романа Недибалюка и Виктора Горбенко.
- Журналист и общественный активист Василий Сергиенко был похищен в Корсунь-Шевченковский Черкасской области во дворе собственного дома. На следующий день его тело нашли в лесу в Корсунь-Шевченковском районе со следами пыток, с пакетом на голове, с многочисленными ножевыми ранениями, закованным в наручники.
- В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.
- В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства.
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