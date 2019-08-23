Якої погоди чекати в День прапора: синоптик дала "святковий" прогноз

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 07:15

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

23 серпня, у День державного прапора України, в більшості областей очікується суха і тепла погода.

Пряма мова: "День Прапора в Україні буде сонячним".

Деталі: За прогнозом Діденко, лише поблизу Карпат та на північному сході, Сумщина, Харківщина, ймовірні локальні грозові дощі.

Температура повітря на Заході та Півночі очікується комфортною, +24+28 градусів. На Півдні, Сході, у більшості центральних областей, окрім Вінниччини, триватиме спека:+30+35 градусів.

Вітер буде поривчастий, до сильного.

У Києві 23 серпня день очікується сонячним та теплим, близько +25 градусів.

На День Незалежності повітря розігріється до +27+28 градусів.

 

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Теми: погода


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