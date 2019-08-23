Якої погоди чекати в День прапора: синоптик дала "святковий" прогноз
Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook
23 серпня, у День державного прапора України, в більшості областей очікується суха і тепла погода.
Пряма мова: "День Прапора в Україні буде сонячним".
Деталі: За прогнозом Діденко, лише поблизу Карпат та на північному сході, Сумщина, Харківщина, ймовірні локальні грозові дощі.
Температура повітря на Заході та Півночі очікується комфортною, +24+28 градусів. На Півдні, Сході, у більшості центральних областей, окрім Вінниччини, триватиме спека:+30+35 градусів.
Вітер буде поривчастий, до сильного.
У Києві 23 серпня день очікується сонячним та теплим, близько +25 градусів.
На День Незалежності повітря розігріється до +27+28 градусів.
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