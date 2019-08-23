Какой погоды ждать в День флага: синоптик дала "праздничный" прогноз
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
23 августа, в День государственного флага Украины, в большинстве областей ожидается сухая и теплая погода.
Прямая речь: "День Флага в Украине будет солнечным".
Детали: По прогнозу Диденко, только вблизи Карпат и на северо-востоке, Сумская, Харьковская область, вероятны локальные грозовые дожди.
Температура воздуха на Западе и Севере ожидается комфортной, + 24 + 28 градусов. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, продолжится жара: + 30 + 35 градусов.
Ветер будет порывистый, до сильного.
В Киеве 23 августа день ожидается солнечным и теплым, около +25 градусов.
На День Независимости воздух прогреется до + 27 + 28 градусов.
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