Какой погоды ждать в День флага: синоптик дала "праздничный" прогноз

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Пятница, 23 августа 2019, 07:15

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

23 августа, в День государственного флага Украины, в большинстве областей ожидается сухая и теплая погода.

Прямая речь: "День Флага в Украине будет солнечным".

Детали: По прогнозу Диденко, только вблизи Карпат и на северо-востоке, Сумская, Харьковская область, вероятны локальные грозовые дожди.

Температура воздуха на Западе и Севере ожидается комфортной, + 24 + 28 градусов. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, продолжится жара: + 30 + 35 градусов.

Ветер будет порывистый, до сильного.

В Киеве 23 августа день ожидается солнечным и теплым, около +25 градусов.

На День Независимости воздух прогреется до + 27 + 28 градусов.

 

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Темы: погода


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