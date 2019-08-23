Уряд визначився, як реформувати медичну освіту
Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я
Кабінет міністрів затвердив план заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки.
Деталі: Передбачається, що за цей час з’являться нові стандарти освіти, сучасні програми і засоби для навчання студентів, гроші за безперервний професійний розвиток підуть за лікарями, а держава сприятиме якісному розвитку медичної науки.
Як зміниться медосвіта:
- Освітні стандарти в галузі знань щодо охорони здоров’я будуть розроблені з урахуванням сучасних тенденцій розвитку медичної освіти у співпраці з Всесвітньою федерацією медичної освіти та іншими провідними міжнародними експертами.
- Оновляться освітні програми та навчальні плани відповідно до нових стандартів та за активної участі закладів вищої освіти.
- Надалі впроваджуватиметься єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), включаючи міжнародний іспит з основ медицини.
- Студенти отримають сучасні засоби для навчання, зокрема електронні навчальні матеріали, переклад нових підручників, доступи до рецензованих видань у сфері охорони здоров’я, які індексуються наукометричними базами Web of Science / Scopus / PubMed.
- Будуть розроблені комплексні програми підвищення рівня знання англійської мови у студентів, а також закріплені вимоги до знання англійської.
- Викладачі підвищуватимуть свою кваліфікацію на стажуваннях в закордонних закладах вищої освіти і закладах охорони здоров’я, програмах обміну з іноземними країнами, міжнародних конференціях.
- Запрацює нова ефективна модель інтернатури, зокрема прозора електронна система розподілу випускників. Наразі триває громадське обговорення.
- Гроші за безперервний професійний розвиток підуть за лікарями на ті освітні заходи, які цікавлять конкретних лікарів та покращують конкретну лікарську практику.
- Розвиватиметься медична наука. Планується створення державної програми сприяння академічній мобільності, поліпшення умов для проведення наукових досліджень у сфері охорони здоров’я, посилення засад академічної доброчесності, зокрема - удосконалення програмного забезпечення ЗВО для перевірки на наявність плагіату.
Мета цих заходів, кажуть в міністерстві, якісно новий рівень медичної освіти в Україні. Адже наразі рівень підготовки майбутніх медиків потребує вдосконалення. Це доводять результати складання міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) студентами третього курсу (середній відсоток правильних відповідей - 30,24%) і міжнародного моніторингового дослідження якості вищої освіти, який проходили студенти 4 курсу (середній бал 27% - вдвічі нижчий ніж середній бал міжнародної порівняльної групи).