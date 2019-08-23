Уряд визначився, як реформувати медичну освіту

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Кабінет міністрів затвердив план заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки.

Деталі: Передбачається, що за цей час з’являться нові стандарти освіти, сучасні програми і засоби для навчання студентів, гроші за безперервний професійний розвиток підуть за лікарями, а держава сприятиме якісному розвитку медичної науки.

Як зміниться медосвіта:

Освітні стандарти в галузі знань щодо охорони здоров’я будуть розроблені з урахуванням сучасних тенденцій розвитку медичної освіти у співпраці з Всесвітньою федерацією медичної освіти та іншими провідними міжнародними експертами. Оновляться освітні програми та навчальні плани відповідно до нових стандартів та за активної участі закладів вищої освіти. Надалі впроваджуватиметься єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), включаючи міжнародний іспит з основ медицини. Студенти отримають сучасні засоби для навчання, зокрема електронні навчальні матеріали, переклад нових підручників, доступи до рецензованих видань у сфері охорони здоров’я, які індексуються наукометричними базами Web of Science / Scopus / PubMed. Будуть розроблені комплексні програми підвищення рівня знання англійської мови у студентів, а також закріплені вимоги до знання англійської. Викладачі підвищуватимуть свою кваліфікацію на стажуваннях в закордонних закладах вищої освіти і закладах охорони здоров’я, програмах обміну з іноземними країнами, міжнародних конференціях. Запрацює нова ефективна модель інтернатури, зокрема прозора електронна система розподілу випускників. Наразі триває громадське обговорення. Гроші за безперервний професійний розвиток підуть за лікарями на ті освітні заходи, які цікавлять конкретних лікарів та покращують конкретну лікарську практику. Розвиватиметься медична наука. Планується створення державної програми сприяння академічній мобільності, поліпшення умов для проведення наукових досліджень у сфері охорони здоров’я, посилення засад академічної доброчесності, зокрема - удосконалення програмного забезпечення ЗВО для перевірки на наявність плагіату.

Мета цих заходів, кажуть в міністерстві, якісно новий рівень медичної освіти в Україні. Адже наразі рівень підготовки майбутніх медиків потребує вдосконалення. Це доводять результати складання міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) студентами третього курсу (середній відсоток правильних відповідей - 30,24%) і міжнародного моніторингового дослідження якості вищої освіти, який проходили студенти 4 курсу (середній бал 27% - вдвічі нижчий ніж середній бал міжнародної порівняльної групи).