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Правительство определилось, как реформировать медицинское образование

Пятница, 23 августа 2019, 02:54

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации Стратегии развития медицинского образования в Украине на 2019-2021 годы.

Детали: Предполагается, что за это время появятся новые стандарты образования, современные программы и средства для обучения студентов, деньги за непрерывное профессиональное развитие пойдут за врачами, а государство будет способствовать качественному развитию медицинской науки.

Как изменится медобразование:

  1. Образовательные стандарты в области знаний по охране здоровья будут разработаны с учетом современных тенденций развития медицинского образования в сотрудничестве со Всемирной федерацией медицинского образования и другими ведущими международными экспертами.
  2. Обновятся образовательные программы и учебные планы в соответствии с новыми стандартами и при активном участии высших учебных заведений.
  3. В дальнейшем будет внедряться единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ), включая международный экзамен по основам медицины.
  4. Студенты получат современные средства для обучения, в частности электронные учебные материалы, перевод новых учебников, доступ к рецензируемым изданиям в сфере здравоохранения, которые индексируются наукометрическими базами Web of Science / Scopus / PubMed.
  5. Будут разработаны комплексные программы повышения уровня знания английского языка у студентов, а также закреплены требования к знанию английского.
  6. Преподаватели будут повышать свою квалификацию на стажировках в зарубежных учреждениях высшего образования и учреждениях здравоохранения, программах обмена с другими странами, международных конференциях.
  7. Заработает новая эффективная модель интернатуры, в частности прозрачная электронная система распределения выпускников. Сейчас продолжается общественное обсуждение.
  8. Деньги за непрерывное профессиональное развитие последуют за врачами на те образовательные мероприятия, которые интересуют конкретных врачей и улучшают конкретную врачебную практику.
  9. Будет развиваться медицинская наука. Планируется создание государственной программы содействия академической мобильности, улучшение условий для проведения научных исследований в области здравоохранения, усиление основ академической добропорядочности, в частности - совершенствование программного обеспечения ЗВО для проверки на наличие плагиата.

Цель этих мероприятий, говорят в министерстве, качественно новый уровень медицинского образования в Украине. Ведь сейчас уровень подготовки будущих медиков нуждается в совершенствовании. Это доказывают результаты сдачи международного экзамена по основам медицины (IFOM) студентами третьего курса (средний процент правильных ответов - 30,24%) и международного мониторингового исследования качества высшего образования, который проходили студенты 4 курса (средний балл 27% - вдвое ниже, чем средний балл международной сравнительной группы).

Украинская правда
Темы: здоровьеобразованиеКабинет министров
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