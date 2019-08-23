День Незалежності по-новому: у центрі Києва провели репетицію урочистостей

5630 переглядів
П'ятниця, 23 серпня 2019, 03:36
Режисер заходу Алан Бадоєв (у білій сорочці)
Фото: Радіо Свобода

Джерело: Радіо Свобода

У центрі столиці відбулася репетиція урочистих заходів до Дня Незалежності, які цього року замінять традиційний військовий парад з бронетехнікою.

Деталі: Україна готується відзначати 28-й День Незалежності. 24 серпня заплановано вшанування пам'яті героїв, загиблих за свободу та незалежність. Церемонія відбудеться біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні, де буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

 

Після вшанування загиблих на Алеї Героїв Небесної сотні розпочнеться "Хода гідності".

 

Також у межах урочистостей буде представлено декілька художніх інсталяцій у вигляді щитів "Беркута", пожежної машини з брандспойтом (тієї, що перекрила вулицю під час протистояння у 2014-му).

 

У пам'ятних заходах разом із президентом України Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, представники громадськості, діти.

 

Серед інсталяцій буде і карта України, пофарбована у білий колір, яку розмалюють діти синьо-жовтими долонями.

 

У рамках святкування на головній площі країни вперше прозвучить Гімн України тривалістю понад 7 хвилин, який виконають оркестри та відомі музиканти із залученням близько 600 голосів, як символ єдності.

 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: святкування Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський запустив всесвітній флешмоб 22 серпня 2019, 19:37
Гімн України на Зе-параді виконає Тіна Кароль 21 серпня 2019, 13:21
Святкування Дня Незалежності: центр Києва перекриють 20 серпня 2019, 11:25
Усі новини
Головні новини
День Незалежності по-новому: у центрі Києва провели репетицію урочистостей
У суді США озвучили нові деталі відбілювання Януковича перед Заходом
Москва обміняє 33 росіян на 33 українців – росЗМІ
Зеленський запустив всесвітній флешмоб
Усі новини
рейтинги

ТОП-200 найкращих шкіл України

Освіта

Правило зламалося: чому 10 000 годин практики не гарантують успіху

поради

26 хвилин і з кавою: як спати вдень, щоб прокидатися бадьорим