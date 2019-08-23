День Незалежності по-новому: у центрі Києва провели репетицію урочистостей

Джерело: Радіо Свобода

У центрі столиці відбулася репетиція урочистих заходів до Дня Незалежності, які цього року замінять традиційний військовий парад з бронетехнікою.

Деталі: Україна готується відзначати 28-й День Незалежності. 24 серпня заплановано вшанування пам'яті героїв, загиблих за свободу та незалежність. Церемонія відбудеться біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні, де буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Після вшанування загиблих на Алеї Героїв Небесної сотні розпочнеться "Хода гідності".

Також у межах урочистостей буде представлено декілька художніх інсталяцій у вигляді щитів "Беркута", пожежної машини з брандспойтом (тієї, що перекрила вулицю під час протистояння у 2014-му).

У пам'ятних заходах разом із президентом України Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, представники громадськості, діти.

Серед інсталяцій буде і карта України, пофарбована у білий колір, яку розмалюють діти синьо-жовтими долонями.

У рамках святкування на головній площі країни вперше прозвучить Гімн України тривалістю понад 7 хвилин, який виконають оркестри та відомі музиканти із залученням близько 600 голосів, як символ єдності.