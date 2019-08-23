День Независимости по-новому: в центре Киева провели репетицию торжеств

Источник: Радио Свобода

В центре столицы прошла репетиция торжественных мероприятий ко Дню Независимости, которые в этом году заменят традиционный военный парад с бронетехникой.

Детали: Украина готовится отмечать 28-й День Независимости. 24 августа запланировано чествование памяти героев, погибших за свободу и независимость. Церемония состоится возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни, где будут объявлена общенациональная минута молчания.

После чествования погибших на Аллее Героев Небесной сотни начнется "Шествие достоинства".

Также в рамках торжеств будут представлены несколько художественных инсталляций в виде щитов "Беркута", пожарной машины с брандспойтом (той, что перекрыла улицу во время противостояния в 2014-м).

В памятных мероприятиях вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, представители общественности, дети.

Среди инсталляций будет и карта Украины, окрашенная в белый цвет, который раскрасят дети сине-желтыми ладонями.

В рамках празднования на главной площади страны впервые прозвучит Гимн Украины продолжительностью более 7 минут, который выполнят оркестры и известные музыканты с привлечением около 600 голосов, как символ единства.