Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День Независимости по-новому: в центре Киева провели репетицию торжеств

Пятница, 23 августа 2019, 03:36
Режиссер мероприятия Алан Бадоев (в белой рубашке)
Фото: Радио Свобода

Источник: Радио Свобода

В центре столицы прошла репетиция торжественных мероприятий ко Дню Независимости, которые в этом году заменят традиционный военный парад с бронетехникой.

Детали: Украина готовится отмечать 28-й День Независимости. 24 августа запланировано чествование памяти героев, погибших за свободу и независимость. Церемония состоится возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни, где будут объявлена общенациональная минута молчания.

 

После чествования погибших на Аллее Героев Небесной сотни начнется "Шествие достоинства".

 

Также в рамках торжеств будут представлены несколько художественных инсталляций в виде щитов "Беркута", пожарной машины с брандспойтом (той, что перекрыла улицу во время противостояния в 2014-м).

 

В памятных мероприятиях вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, представители общественности, дети.

 

Среди инсталляций будет и карта Украины, окрашенная в белый цвет, который раскрасят дети сине-желтыми ладонями.

 

В рамках празднования на главной площади страны впервые прозвучит Гимн Украины продолжительностью более 7 минут, который выполнят оркестры и известные музыканты с привлечением около 600 голосов, как символ единства.

 

Темы: празднованияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
празднования
История праздника Ивана Купала. Какие традиции, приметы и предрассудки были в старину
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Последние новости
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
Все новости...
Реклама: