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Поліція відкрила справу на власника похоронного бюро через знижки євреям

П'ятниця, 23 серпня 2019, 06:41

Джерело: "Громадське"

Поліція Черкас відкрила кримінальне провадження проти власника бюро ритуальних послуг, який пропонував євреям знижку.

Деталі: У липні цього року СБУ передала місцевій поліції та прокуратурі матеріали справи щодо можливого злочину за статтею 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

В матеріалах справи зазначається дослівно таке: "Власник магазину ритуальних послуг під назвою "Памятники" причетний до вчинення кримінального правопорушення, зокрема, при вході до означеної будівлі розміщені написи "евреям*3", "евреям скидки" та "вальцману 90%".

30 липня суд за клопотанням поліції призначив судово-лінгвістичну експертизу.

Передісторія:

Ще в лютому 2018 року директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський публікував фото похоронного бюро з оголошенням про знижку євреям.

Теми: Черкасиєвреїкримінал
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