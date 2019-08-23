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Полиция открыла дело на владельца похоронного бюро из-за скидок евреям

Пятница, 23 августа 2019, 06:41

Источник: "Громадське"

Полиция Черкасс открыла уголовное производство против владельца бюро ритуальных услуг, который предлагал евреям скидку.

Детали: В июле этого года СБУ передала местной полиции и прокуратуре материалы дела о возможном преступлении по статье 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В материалах дела отмечается буквально следующее: "Владелец магазина ритуальных услуг под названием "Памятники" причастен к совершению уголовного преступления, в частности, при входе в обозначенное здание размещены надписи "евреям*3", "евреям скидки" и "вальцману 90%".

30 июля суд по ходатайству полиции назначил судебно-лингвистическую экспертизу.

Предыстория:

Еще в феврале 2018 года директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский публиковал фото похоронного бюро с объявлением о скидке евреям.

Темы: Черкассыевреикриминал
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