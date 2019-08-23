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На Софійській площі разом із Зеленським підняли прапор України

П'ятниця, 23 серпня 2019, 09:24
На Софійській площі разом із Зеленським підняли прапор України

Джерело: прес-служба президента, "Укрінформ".

На Софійській площі в Києві відбулося урочисте підняття Державного прапора України, в якому взяв участь президент Володимир Зеленський.

Президент звернувся до присутніх :"Слава Україні. Вітаю з Днем державного прапора України"

Деталі. Підняття прапора відбувалося у супроводі гімну, виконаного військовим оркестром, та залпів.

Участь в урочистостях також взяли урядовці й інші почесні гості.

Крім того, на заході були присутні ветерани-захисники України, військовослужбовці різних родів військ та діти у національному вбранні.

Після підняття прапора глава держави урочисто присвоїв почесні найменування низці підрозділів Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

На Софійській площі вже змонтовано сцену для запланованого на вечір святкового концерту.

По периметру площа огороджена обмежувальним металевим парканом. Чергують правоохоронці та рятувальники.

В інших містах України також піднімають державний прапор.

Вшановують український стяг і в інших країнах.

23 серпня відзначаємо День прапора України, а 24 серпня – День незалежності України.

Теми: святкуванняЗеленський
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