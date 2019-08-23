На Софийской площади вместе с Зеленским подняли флаг Украины

Источник: пресс-служба президента, "Укринформ".

На Софийской площади в Киеве состоялось торжественное поднятие Государственного флага Украины, в котором принял участие президент Владимир Зеленский.

Президент обратился к присутствующим: "Слава Украине. Поздравляю с Днем государственного флага Украины"

Детали. Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов.

Участие в торжествах также приняли чиновники и другие почетные гости.

Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны-защитники Украины, военнослужащие различных родов войск и дети в национальных костюмах.

После поднятия флага глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

На Софийской площади уже смонтировали сцену для запланированного на вечер праздничного концерта.

По периметру площадь огорожена ограничительным металлическим забором. Дежурят правоохранители и спасатели.

В других городах Украины также поднимают государственный флаг.

Український прапор - два кольори, але що за ними? 🇺🇦



Під цим прапором століття боротьби за власну Незалежність і свободу.



І, будьте певні, перемога!



З Днем державного прапору, люба Україно! 💛 💙



Розгортаймо наші жовто-блакитні стяги! 💛 💙 pic.twitter.com/KMsr54T0V2 — МВС України (@MVS_UA) August 23, 2019

Чествуют украинский флаг и в других странах.

23 августа отмечаем День флага Украины, а 24 августа – День независимости Украины.