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На Софийской площади вместе с Зеленским подняли флаг Украины

Пятница, 23 августа 2019, 09:24
На Софийской площади вместе с Зеленским подняли флаг Украины

Источник: пресс-служба президента, "Укринформ".

На Софийской площади в Киеве состоялось торжественное поднятие Государственного флага Украины, в котором принял участие президент Владимир Зеленский.

Президент обратился к присутствующим: "Слава Украине. Поздравляю с Днем государственного флага Украины"

Детали. Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов.

Участие в торжествах также приняли чиновники и другие почетные гости.

Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны-защитники Украины, военнослужащие различных родов войск и дети в национальных костюмах.

После поднятия флага глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

На Софийской площади уже смонтировали сцену для запланированного на вечер праздничного концерта.

По периметру площадь огорожена ограничительным металлическим забором. Дежурят правоохранители и спасатели.

В других городах Украины также поднимают государственный флаг.

Чествуют украинский флаг и в других странах.

23 августа отмечаем День флага Украины, а 24 августа – День независимости Украины.

Темы: празднованияЗеленский
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