На Софийской площади вместе с Зеленским подняли флаг Украины
Источник: пресс-служба президента, "Укринформ".
На Софийской площади в Киеве состоялось торжественное поднятие Государственного флага Украины, в котором принял участие президент Владимир Зеленский.
Президент обратился к присутствующим: "Слава Украине. Поздравляю с Днем государственного флага Украины"
Детали. Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов.
Участие в торжествах также приняли чиновники и другие почетные гости.
Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны-защитники Украины, военнослужащие различных родов войск и дети в национальных костюмах.
После поднятия флага глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.
На Софийской площади уже смонтировали сцену для запланированного на вечер праздничного концерта.
По периметру площадь огорожена ограничительным металлическим забором. Дежурят правоохранители и спасатели.
В других городах Украины также поднимают государственный флаг.
Український прапор - два кольори, але що за ними? 🇺🇦— МВС України (@MVS_UA) August 23, 2019
Під цим прапором століття боротьби за власну Незалежність і свободу.
І, будьте певні, перемога!
З Днем державного прапору, люба Україно! 💛 💙
Розгортаймо наші жовто-блакитні стяги! 💛 💙 pic.twitter.com/KMsr54T0V2
Чествуют украинский флаг и в других странах.
День нашого прапора. Оттава #myUAflag #SelfieWithFlag pic.twitter.com/f3fXbIR060— Andriy Shevchenko (@AShevch) August 23, 2019
23 августа отмечаем День флага Украины, а 24 августа – День независимости Украины.
#ЗДнемДержавногопрапораУкраїни #ЗднемНезалежностіУкраїни— НГУ (@ng_ukraine) August 23, 2019
До Дня Незалежності гвардійці нестимуть службу з синьо-жовтими стрічками
Більше тут: https://t.co/NCTgK1lzvD pic.twitter.com/dBdz1jf4xN