Зеленський присвоїв почесні найменування бойовим військовим частинам
Джерело: сайт Офісу президента
23 серпня на Софійській площі у Києві президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування бойовим військовим частинам Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
Деталі: 28-а окрема механізована бригада отримала почесне найменування "імені Лицарів Зимового походу", 92-га окрема механізована бригада – "імені кошового отамана Івана Сірка".
17-й окремій танковій Криворізькій бригаді присвоїли почесне найменування "імені Костянтина Пестушка", 456-й бригаді транспортної авіації – "імені Дмитра Майбороди", південному територіальному управлінню Нацгвардії – "Одеське", 15-му полку НГУ – "Слов’янський.
105-й прикордонний загін Північного регіонального управління Держприкордонслужби отримав почесне найменування "імені князя Володимира Великого", а 17-й прикордонний загін Південного регіонального управління ДПС – "імені полковника Олександра Жуковського".
Зеленський вручив стрічки з почесним найменуванням командирам бригад та загонів.
Завершив урочисту подію показовий виступ військовослужбовців Почесної варти Нацгвардії.