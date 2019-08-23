Зеленський присвоїв почесні найменування бойовим військовим частинам

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 11:04

Джерело: сайт Офісу президента  

23 серпня на Софійській площі у Києві президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування бойовим військовим частинам Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби. 

 
Фото  mvs.gov.ua

Деталі: 28-а окрема механізована бригада отримала почесне найменування "імені Лицарів Зимового походу", 92-га окрема механізована бригада – "імені кошового отамана Івана Сірка".  

17-й окремій танковій Криворізькій бригаді присвоїли почесне найменування "імені Костянтина Пестушка", 456-й бригаді транспортної авіації – "імені Дмитра Майбороди", південному  територіальному управлінню Нацгвардії – "Одеське", 15-му полку НГУ – "Слов’янський. 

 
Фото  mvs.gov.ua

105-й прикордонний загін Північного регіонального управління Держприкордонслужби отримав почесне найменування "імені князя Володимира Великого", а 17-й прикордонний загін Південного регіонального управління ДПС – "імені полковника Олександра Жуковського".

Зеленський вручив стрічки з почесним найменуванням командирам бригад та загонів. 

 
Фото  mvs.gov.ua

Завершив урочисту подію показовий виступ військовослужбовців Почесної варти Нацгвардії.

Українська правда

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Теми: Зеленський Збройні сили армія


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