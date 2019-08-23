Зеленський вручив стрічки з почесним найменуванням командирам бригад та загонів.

23 серпня на Софійській площі у Києві президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування бойовим військовим частинам Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Українська правда

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