Зеленский вручил ленты с почетным наименованием командирам бригад и отрядов.

23 августа на Софийской площади в Киеве президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования боевым военным частям Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"