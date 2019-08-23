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Зеленский присвоил почетные наименования боевым военным частям

Пятница, 23 августа 2019, 11:04

Источник: сайт Офиса президента

23 августа на Софийской площади в Киеве президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования боевым военным частям Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы. 

 
Фото  mvs.gov.ua

Детали: 28-я отдельная механизированная бригада получила почетное наименование "имени Рыцарей Зимнего похода", 92-я отдельная механизированная бригада – "имени кошевого атамана Ивана Сирко".

17-й отдельной танковой Криворожской бригаде присвоено почетное наименование "имени Константина Пестушко", 456-й бригаде транспортной авиации – "имени Дмитрия Майбороды", юго-территориальному управлению Нацгвардии – "Одесское", 15-му полку НГУ – "Славянский". 

 
Фото  mvs.gov.ua

105-й пограничный отряд Северного регионального управления Госпогранслужбы получил почетное наименование "имени князя Владимира Великого", а 17-й пограничный отряд Южного регионального управления ГПС – "имени полковника Александра Жуковского".

Зеленский вручил ленты с почетным наименованием командирам бригад и отрядов. 

 
Фото  mvs.gov.ua

Завершило торжественное событие показательное выступление военнослужащих Почетного караула Нацгвардии.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВооруженные силыармия
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