Зеленский присвоил почетные наименования боевым военным частям
Источник: сайт Офиса президента
23 августа на Софийской площади в Киеве президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования боевым военным частям Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Детали: 28-я отдельная механизированная бригада получила почетное наименование "имени Рыцарей Зимнего похода", 92-я отдельная механизированная бригада – "имени кошевого атамана Ивана Сирко".
17-й отдельной танковой Криворожской бригаде присвоено почетное наименование "имени Константина Пестушко", 456-й бригаде транспортной авиации – "имени Дмитрия Майбороды", юго-территориальному управлению Нацгвардии – "Одесское", 15-му полку НГУ – "Славянский".
105-й пограничный отряд Северного регионального управления Госпогранслужбы получил почетное наименование "имени князя Владимира Великого", а 17-й пограничный отряд Южного регионального управления ГПС – "имени полковника Александра Жуковского".
Зеленский вручил ленты с почетным наименованием командирам бригад и отрядов.
Завершило торжественное событие показательное выступление военнослужащих Почетного караула Нацгвардии.