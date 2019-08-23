Синоптики розповіли, чого чекати від погоди на День Незалежності

Джерело: Інтерфакс-Україна

У День Незалежності погоду більшої частини території України визначатиме сухе і помірно тепле повітря, опадів не очікується.

Деталі: Температура в західних і північних областях вночі +10-15°, вдень +23-28°; на решті території вночі +16-21°, вдень +28-33°. Опадів не очікується, лише в Карпатському регіоні та в Приазов'ї окремі короткочасні дощі, грози.

У Києві без опадів, вночі +13-15°, вдень +25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 24 серпня найвища температура вдень була +35,8 градуса у 2007 році, найнижча вночі +7,4 градуса у 1907 році.



25 серпня в Україні без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +11-16°, на півдні до +21°; вдень +24-29°, на Закарпатті, в південних, центральних і східних областях +29-33°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



У Києві в неділю без опадів, вночі +13-15°, вдень +26-28°.