Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на День Независимости

Источник: Интерфакс-Украина

В День Независимости погоду большей части территории Украины будет определять сухой и умеренно теплый воздух, осадков не ожидается.

Детали: Температура в западных и северных областях ночью +10-15°, днем ​+​23-28°; на остальной территории ночью +16-21°, днем +​​28-33°. Осадков не ожидается, только в Карпатском регионе и в Приазовье отдельные кратковременные дожди, грозы.

В Киеве без осадков, ночью +13-15°, днем ​+​25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 августа самая высокая температура днем ​​была +35,8 градуса в 2007 году, самая низкая ночью +7,4 градуса в 1907 году.

25 августа в Украине без осадков, лишь в Карпатах и ​​на Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +11-16°, на юге до +21°; днем +24-29°, на Закарпатье, в южных, центральных и восточных областях +29-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью +13-15°, днем ​+​26-28°.