Аваков обезголовив поліцію в чотирьох областях
Джерело: Інтерфакс-Україна, сайт МВС
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив звільнити керівників поліції у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях через неналежну організацію роботи поліції на місцях.
Дослівно Аваков: "Я вважаю, що повинна бути відповідальність, і ці керівники повинні знайти іншу роботу".
Деталі: На розширеному засіданні колегії 23 серпня він заслухав главу Нацполіції Сергія Князєва, який вказав на низку недоліків у поліції. Зокрема, на те, що кожне десяте вбивство залишається нерозкритим, у деяких областях відзначається дуже високий рівень злочинів, пов'язаних з викраденням автомобілів, а керівний склад поліції вимагає і отримує хабарі.
За його словами, з початку року спіймали на хабарництві і повідомили про підозру 69 співробітникам, кожен п'ятий з яких – керівник.
Вислухавши звіт Князєва, Аваков попросив його уточнити, в яких конкретно областях робота поліції організована неналежним чином.
Глава Нацполіціі повідомив, що у нього є "істотні зауваження до керівників Львівської, Закарпатської, Запорізької та Житомирської областей" і що він "готовий прийняти кадрові рішення по цим керівникам".
Аваков після цього зазначив, що до кінця дня п'ятниці чекає відповідних подань від Князєва і кадрових пропозицій.
Також глава МВС повідомив, що вирішили ліквідувати Департамент захисту економіки Нацполіції.
Замість нього, також підрозділів розслідування економічних злочинів в СБУ, в МВС і в податковій, створять єдину Службу фінансових розслідувань.
За словами Авакова, з цього приводу 23 серпня буде відповідна нарада в РНБО.
Міністр також запевнив, що професіонали, які працювали в цьому департаменті, будуть працювати і далі.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua