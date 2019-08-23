Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков обезголовив поліцію в чотирьох областях

П'ятниця, 23 серпня 2019, 13:46

Джерело: Інтерфакс-Україна, сайт МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив звільнити керівників поліції у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях через неналежну організацію роботи поліції на місцях.

Дослівно Аваков: "Я вважаю, що повинна бути відповідальність, і ці керівники повинні знайти іншу роботу".

Деталі: На розширеному засіданні колегії 23 серпня він заслухав главу Нацполіції Сергія Князєва, який вказав на низку недоліків у поліції. Зокрема, на те, що кожне десяте вбивство залишається нерозкритим, у деяких областях відзначається дуже високий рівень злочинів, пов'язаних з викраденням автомобілів, а керівний склад поліції вимагає і отримує хабарі.

За його словами, з початку року спіймали на хабарництві і повідомили про підозру 69 співробітникам, кожен п'ятий з яких – керівник.

Вислухавши звіт Князєва, Аваков попросив його уточнити, в яких конкретно областях робота поліції організована неналежним чином.

Глава Нацполіціі повідомив, що у нього є "істотні зауваження до керівників Львівської, Закарпатської, Запорізької та Житомирської областей" і що він "готовий прийняти кадрові рішення по цим керівникам".

Аваков після цього зазначив, що до кінця дня п'ятниці чекає відповідних подань від Князєва і кадрових пропозицій.

Також глава МВС повідомив, що вирішили ліквідувати Департамент захисту економіки Нацполіції.

Замість нього, також підрозділів розслідування економічних злочинів в СБУ, в МВС і в податковій, створять єдину Службу фінансових розслідувань.

За словами Авакова, з цього приводу 23 серпня буде відповідна нарада в РНБО.  

Міністр також запевнив, що професіонали, які працювали в цьому департаменті, будуть працювати і далі.

  

Українська правда
Теми: Аваковполіціяхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: