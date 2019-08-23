Аваков обезголовив поліцію в чотирьох областях

Джерело: Інтерфакс-Україна, сайт МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив звільнити керівників поліції у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях через неналежну організацію роботи поліції на місцях.

Дослівно Аваков: "Я вважаю, що повинна бути відповідальність, і ці керівники повинні знайти іншу роботу".

Деталі: На розширеному засіданні колегії 23 серпня він заслухав главу Нацполіції Сергія Князєва, який вказав на низку недоліків у поліції. Зокрема, на те, що кожне десяте вбивство залишається нерозкритим, у деяких областях відзначається дуже високий рівень злочинів, пов'язаних з викраденням автомобілів, а керівний склад поліції вимагає і отримує хабарі.

За його словами, з початку року спіймали на хабарництві і повідомили про підозру 69 співробітникам, кожен п'ятий з яких – керівник.

Вислухавши звіт Князєва, Аваков попросив його уточнити, в яких конкретно областях робота поліції організована неналежним чином.

Глава Нацполіціі повідомив, що у нього є "істотні зауваження до керівників Львівської, Закарпатської, Запорізької та Житомирської областей" і що він "готовий прийняти кадрові рішення по цим керівникам".

Аваков після цього зазначив, що до кінця дня п'ятниці чекає відповідних подань від Князєва і кадрових пропозицій.

Також глава МВС повідомив, що вирішили ліквідувати Департамент захисту економіки Нацполіції.

Замість нього, також підрозділів розслідування економічних злочинів в СБУ, в МВС і в податковій, створять єдину Службу фінансових розслідувань.

За словами Авакова, з цього приводу 23 серпня буде відповідна нарада в РНБО.

Міністр також запевнив, що професіонали, які працювали в цьому департаменті, будуть працювати і далі.