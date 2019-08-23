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Аваков обезглавил полицию в четырех областях

Пятница, 23 августа 2019, 13:46

Источник: Интерфакс-Украина, сайт МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков решил уволить руководителей полиции в Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях за ненадлежащую организацию работы полиции на местах.

Дословно Аваков: "Я считаю, что должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу.

Детали: На расширенном заседании коллегии 23 августа он заслушал главу Нацполиции Сергея Князева, который указал на ряд недостатков в полиции. В частности, на то, что каждое десятое убийство остаётся не раскрытым, в некоторых областях отмечается очень высокий уровень преступлений, связанных с угоном автомобилей, а руководящий состав полиции вымогает и получает взятки.

По его словам, с начала года уличили во взяточничестве и сообщили о подозрении 69 сотрудникам, каждый пятый из которых – руководитель.

Выслушав отчёт Князева, Аваков попросил его уточнить, в каких конкретно областях работа полиции организована на ненадлежащем уровне.

Глава Нацполиции сообщил, что у него есть "существенные замечания к руководителям Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей" и что он "готов принять кадровые решения по этим руководителям".

Аваков после этого отметил, что до конца дня пятницы ждет соответствующих представлений от Князева и кадровых предложений.

Также глава МВД сообщил, что решили ликвидировать Департамент защиты экономики Нацполиции.

Вместо него, а также вместо подразделений расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой, создадут единую Службу финансовых расследований.

По словам Авакова, по этому поводу 23 августа будет соответствующее совещание в СНБО.

Министр также заверил, что профессионалы, которые работали в этом департаменте, будут работать и дальше.

Украинская правда

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Темы: Аваковполициявзятка
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