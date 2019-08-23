Головний прикордонник заявив про різке скорочення генеральських посад

Джерело: голова Державної прикордонної служби на колегії МВС.

Державна прикордонна служба на дві третини скоротила кількість департаментів у своїй адміністрації, а число генеральських посад зменшила на одну п’яту.

Голова Прикордонної служби Сергій Дейнеко: "Сьогодні на етапі оновлення влади в країні ДПСУ теж кардинально змінюється. Структурним змінам, які ми вже започаткували, передував системний аудит та аналіз реального стану справ у відомстві.

Було визначено ряд найгостріших проблем, які потребують першочергового вирішення. Зокрема, це невиправдано роздутий, малоефективний управлінський апарат, як на центральному, так і на регіональному рівнях…

Ми розпочали з оптимізації центрального апарату ДПСУ. З 15 існуючих департаментів в Адміністрації створено 5. Загалом кількість самостійних структурних підрозділів скорочено на третину, а кількість генеральських посад зменшено на 21%".

Деталі. За словами Дейнеки, "роздуте" керівництво – не лише нераціональне, але й суттєво демотивувало персонал підрозділів, які безпосередньо охороняють кордон.

Наступним кроком він назвав реорганізацію регіональної ланки управління: "На сьогодні маємо 8 регіональних управлінь. При цьому 3 із них були створені за 2 останні роки".

Дейнеко наголосив, що персонал тепер підбирають за проектом "Нове обличчя кордону".

"Змінено керівників 5-ти прикордонних загонів у межах Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей", – сказав він і запевнив, що йдеться не про кількісне скорочення, а про якісні зміни.