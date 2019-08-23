Главный пограничник заявил о резком сокращении генеральских должностей

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Пятница, 23 августа 2019, 14:47

Источник: глава Государственной пограничной службы на коллегии МВД.

Государственная пограничная служба на две трети сократила количество департаментов в своей администрации, а число генеральских должностей уменьшила на одну пятую.

Глава Пограничной службы Сергей Дейнеко: "Сегодня на этапе обновления власти в стране ГПСУ тоже кардинально меняется. Структурным изменениям, которые мы уже начали, предшествовал системный аудит и анализ реального положения дел в ведомстве.

Был определен ряд острых проблем, требующих первоочередного решения. В частности, это неоправданно раздутый, малоэффективный управленческий аппарат, как на центральном, так и на региональном уровнях...

Мы начали с оптимизации центрального аппарата ГПСУ. Из 15 существующих департаментов в Администрации создано 5. В целом количество самостоятельных структурных подразделений сокращено на треть, а количество генеральских должностей уменьшено на 21%".

Детали. По словам Дейнеки, "раздутое" руководство – не только нерационально, но и существенно демотивировало персонал подразделений, непосредственно охраняющих границу.

Следующим шагом он назвал реорганизацию регионального звена управления: "На сегодня имеем 8 региональных управлений. При этом 3 из них были созданы за 2 последних года".

Дейнеко отметил, что персонал теперь подбирают по проекту "Новое лицо границы".

"Сменили руководителей 5-ти пограничных отрядов в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей", – сказал он и заверил, что речь идет не о количественном сокращении, а о качественных изменениях.

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Темы: Пограничная служба реформы кадры


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