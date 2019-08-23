СБУ викрила аферу в Мінспорту: головному лікарю оголосили підозру

Джерело: сайт СБУ

Служба безпеки України викрила чиновників державного підприємства на розкраданні коштів під час закупівлі медпрепаратів для національних збірних, головлікарю Мінмодольспорту оголосили про підозру.

Дослівно: "Через дії посадовців державному бюджету завдано збитки на більше ніж 8 мільйонів гривень та поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку із відсутністю допінг контролю продукції".

Деталі: Силовики встановили, що посадовці держустанови "Управління збірних команд та проведення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", яка перебуває у сфері управління Міністерства молоді та спорту, у порушення вимог законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 мільйонів гривень.

Але з’ясувалося, що закуплена продукція не відноситься до лікарських засобів. А частина препаратів, переданих спортсменам під виглядом ліків, не пройшла відповідний контроль у Національному антидопінговому центрі.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Наразі головному лікарю Мінмолодьспорту оголосили про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, задіяних в оборудці.