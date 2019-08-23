Главврачу Минспорта объявили подозрение: покупали сомнительные лекарства

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Пятница, 23 августа 2019, 15:08

Источник: сайт СБУ

Служба безопасности Украины поймала чиновников государственного предприятия на хищении средств при закупке медпрепаратов для национальных сборных, главврачу Минспорта объявили о подозрении.

Дословно: "Из-за действий должностных лиц государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 8 миллионов гривен и поставлено под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции". 

Детали: Силовики установили, что должностные лица госучреждения "Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение", которое находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта, в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 миллионов гривен.

Но выяснилось, что закупленная продукция не относится к лекарственным средствам. А часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарств, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Сейчас главному врачу Минспорта объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители устанавливают всех лиц, задействованных в схеме.

Украинская правда

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Темы: СБУ спорт


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