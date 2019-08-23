Чиновник міськради виділив 1,2 млн на реферати з інтернету – СБУ

Джерело: Офіційний веб-сайт СБУ

Чиновник міської ради Миколаєва виділив 1,2 мільйона гривень підряднику, у якого серед проектної документації були реферати з інтернету.

Докладно: Чиновнику міськради та його спільнику повідомлено про підозри у службовому підробленні та розтраті майна. Їм загрожує строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Деталі: У грудні 2018 року заступник начальника профільного департаменту мерії підписав акт оплати послуг на розробку схеми теплопостачання. Проте, роботи виконані не були. За висновком експертів, вартість робіт була завищена на 750 тис. грн.

Документи, надані підрядником як підтвердження виконання робіт містили звичайні реферати, роздруковані з інтернету.

За повідомленням СБУ, чиновник разом з місцевим підприємцем привласнили кошти собі.