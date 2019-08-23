Чиновник горсовета выделил 1,2 млн на рефераты из интернета – СБУ

Источник: Официальный сайт СБУ

Чиновник городского совета Николаева выделил 1,2 миллиона гривен подрядчику, у которого среди проектной документации были рефераты из интернета.

Подробно: Чиновнику горсовета и его сообщнику сообщено о подозрении в служебной подделке и растрате имущества. Им грозит срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Детали: В декабре 2018 года заместитель начальника профильного департамента мэрии подписал акт оплаты услуг на разработку схемы теплоснабжения. Однако, работы выполнены не были. По заключению экспертов, стоимость работ была завышена на 750 тыс. грн.

Документы, предоставленные подрядчиком как подтверждение выполнения работ содержали обычные рефераты, распечатанные из интернета.

По сообщению СБУ, чиновник вместе с местным предпринимателем присвоили средства себе.