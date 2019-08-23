Соціологи з'ясували, де б воліли народитись українці – радісні цифри

Джерело: Омнібус Info Sapiens

74% українців якби мали змогу обрати країну народження, вибрали б Україну.

Деталі: Про це свідчать результати щомісячного опитування, проведеного у липні 2019 року серед українців старше 16 років. Цей результат значно вище, ніж був, наприклад, минулого року - 65% або у 2014 - 68%.

Натомість народитись у різних країнах Євросоюзу хотіли б 4% опитаних, у США та Канаді - 2%. Ці показники менші у порівнянні з минулими роками. Росію як країну народження обрав би 1% респондентів.

Не визначились із відповіддю 15% опитаних.

Соціологи опитали 1000 осіб на територіях, що контролюються Україною. Похибка дослідження не перевищує 3,2%.