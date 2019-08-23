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Социологи выяснили, где бы предпочли родиться украинцы – радостные цифры

Пятница, 23 августа 2019, 17:33

Источник: Омнибус Info Sapiens

74% украинцев если бы имели возможность выбрать место рождения, предпочли бы Украину. 

Детали: Об этом говорят результаты ежемесячного опроса, проведенного в июле 2019 среди украинцев старше 16 лет. Этот результат значительно выше, чем был, например, в прошлом году - 65% или в 2014 - 68%.

Вместе с тем родиться в разных странах Евросоюза хотели бы 4% опрошенных, в США и Канаде - 2%. Эти показатели меньше по сравнению с прошлыми годами. Россию как страну рождения выбрал бы 1% респондентов.

Не определились с ответом 15% опрошенных.

Социологи опросили 1000 человек на территориях, контролируемых Украиной. Погрешность исследования не превышает 3,2%.

Украинская правда
Темы: социология
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