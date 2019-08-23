Теща Притули і Хомутинніка буде під нічним домашнім арештом через ДТП з дитиною

27812 переглядів
П'ятниця, 23 серпня 2019, 17:53

Джерело: коментар прокуратури Києва "Українській правді"; співрозмовник УП у правоохоронних органах

Суд відправив під нічний домашній арешт на два місяці водійку, яка у Києві наїхала на жінку з малолітнім сином.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець: "Шевченківський районний суд міста Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокурор просив домашній арешт з електронним засобом контролю.

Суд задовольнив клопотання частково. Застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічній час".

Деталі:  Жінку підозрюють за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У прокуратурі не називають ім’я підозрюваної, однак за даними УП, йдеться про 59-річну Лілію Сопельник. Вік жінки також офіційно називала поліція.

У мережі її неодноразово називали тещею народного депутата 8 скликання Віталія Хомутинніка та екс-кандидата у депутати від партії "Голос", який не пройшов у Верховну Раду, шоумена Сергія Притули.

За даними держреєстру юридичних осіб та відкритих джерел, Лілія Сопельник мала спільну адресу реєстрації з Катериною Притулою (Сопельник). Крім того, на жінок зареєстрований спільний бізнес у Донецьку. Їхня третя партнерка по бізнесу – Світлана Хомутиннік, дружина нардепа Хомутинніка та, ймовірно, друга дочка Лілії Сопельник.

В інтерв'ю "Українській правді" Притула підтверджував, що його дружина – рідна сестра дружини Хомутинніка.

Передісторія:

  • 22 серпня у Києві жінка наїхала на матір з малолітнім сином. Потерпілих госпіталізували.  
  • Поліція повідомляла, що за попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на жінку з дитиною, які проходила позаду. 
  • 23 серпня правоохоронці повідомили, що затримали і повідомили про підозру водійці.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДТП Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Автобус "Богдан" зіткнувся з "Ланосом": 3 загиблих, 9 постраждалих 19 серпня 2019, 13:31
Екс-голову Перечинської РДА, який п'яним збив 2 жінок, засудили, але звільнили 17 серпня 2019, 01:29
Вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін 14 серпня 2019, 17:02
Усі новини
Головні новини
Росія буде розробляти ракети середньої і меншої дальності – Путін
Лідери G7 звернули увагу на "кризу міжнародного масштабу"
У "Нафтогазі" розповіли, хто не зможе купувати газ за літньою ціною
Кремль про обмін: Констатуємо початок діалогу з Зеленським
Усі новини
думка

Як працює трекер сну?

здоров'я

Печінка. Чому вона (не) болить, які в неї функції та чим їй допомогти

поради

26 хвилин і з кавою: як спати вдень, щоб прокидатися бадьорим