Теща Притули і Хомутинніка буде під нічним домашнім арештом через ДТП з дитиною
Джерело: коментар прокуратури Києва "Українській правді"; співрозмовник УП у правоохоронних органах
Суд відправив під нічний домашній арешт на два місяці водійку, яка у Києві наїхала на жінку з малолітнім сином.
Речниця прокуратури Києва Надія Максимець: "Шевченківський районний суд міста Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокурор просив домашній арешт з електронним засобом контролю.
Суд задовольнив клопотання частково. Застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічній час".
Деталі: Жінку підозрюють за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У прокуратурі не називають ім’я підозрюваної, однак за даними УП, йдеться про 59-річну Лілію Сопельник. Вік жінки також офіційно називала поліція.
У мережі її неодноразово називали тещею народного депутата 8 скликання Віталія Хомутинніка та екс-кандидата у депутати від партії "Голос", який не пройшов у Верховну Раду, шоумена Сергія Притули.
За даними держреєстру юридичних осіб та відкритих джерел, Лілія Сопельник мала спільну адресу реєстрації з Катериною Притулою (Сопельник). Крім того, на жінок зареєстрований спільний бізнес у Донецьку. Їхня третя партнерка по бізнесу – Світлана Хомутиннік, дружина нардепа Хомутинніка та, ймовірно, друга дочка Лілії Сопельник.
В інтерв'ю "Українській правді" Притула підтверджував, що його дружина – рідна сестра дружини Хомутинніка.
Передісторія:
- 22 серпня у Києві жінка наїхала на матір з малолітнім сином. Потерпілих госпіталізували.
- Поліція повідомляла, що за попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на жінку з дитиною, які проходила позаду.
- 23 серпня правоохоронці повідомили, що затримали і повідомили про підозру водійці.