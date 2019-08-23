Теща Притулы и Хомутынника будет под ночным домашним арестом из-за ДТП с ребенком

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Пятница, 23 августа 2019, 17:53

Источник: комментарий прокуратуры Киева "Украинской правде"; собеседник УП в правоохранительных органах

Суд отправил под ночной домашний арест на два месяца женщину-водителя, которая в Киеве наехал на женщину с малолетним сыном.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец: "Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения. Прокурор просил домашний арест с электронным средством контроля.

Суд удовлетворил ходатайство частично. Применил меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время".

Детали: Женщину подозревают по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В прокуратуре не называют имя подозреваемого, однако по данным УП, речь идет о 59-летней Лилии Сопельник. Возраст женщины также официально называла полиция.

В сети ее неоднократно называли тещей народного депутата 8 созыва Виталия Хомутынника и экс-кандидата в депутаты от партии "Голос", который не прошел в Верховную Раду, шоумена Сергея Притулы.

По данным госреестра юридических лиц и открытых источников, у Лилии Сопельник быд общий адрес регистрации с Екатериной Притулой (Сопельник). Кроме того, на женщин зарегистрирован совместный бизнес в Донецке. Их третья партнерша по бизнесу – Светлана Хомутынник, жена нардепа Хомутынника и, вероятно, вторая дочь Лилии Сопельник.

В интервью "Украинской правде" Притула утверждал, что его жена – родная сестра жены Хомутынника.

Предыстория:

  • 22 августа в Киеве женщина наехала на мать с малолетним сыном. Пострадавших госпитализировали.
  • Полиция сообщала, что по предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехал на женщину с ребенком, которые проходили позади.
  • 23 августа правоохранители сообщили, что задержали и сообщили о подозрении водителю.

Украинская правда

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Темы: ДТП Киев


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