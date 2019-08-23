У Львові відкрили першу частину меморіалу Небесної сотні

Джерело: прес-служба Львівської міськради

У День держпрапора у Львові на вулиці Кривоноса-Замковій відкрили першу частину Меморіалу пам’яті героїв Небесної сотні.

Дослівно: "Станом на зараз побудована меморіальна стела, яку покрито кортеном. Побудовано три оглядові майданчики, встановлено таблички з портретами героїв Небесної Сотні, які гравіровані на нержавіючій сталі. Портерів героїв 107... Кожен портрет погоджений з родинами загиблих Героїв.

Також проведено водовідведення та освітлення".

Деталі: Необхідно ще провести озеленення. Висадку дерев планують у листопаді цього року.

Друга частина Меморіалу — це міст через вулицю Кривоноса в бік парку Губернаторські вали. Цей проект реалізовуватиметься за інвестиційні кошти. Буде оголошено інвестиційний конкурс на будівництво канатної дороги, в рамках якого і відбуватиметься будівництво пішохідного моста пам’яті героїв Небесної Сотні. Проект будівництва моста зараз на експертизі.

Повідомляється, що меморіал складається з двох частин: площі зі стелою на верхній терасі та пішохідного моста між пагорбами вздовж вулиці Кривоноса.

Міст виводитиме на терасу з боку вулиці Замкової, де облаштовано площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні.

Основний матеріал проекту — кортен, який з часом змінює свою фактуру. Меморіал наповнено злаковими рослинами, які нагадують колоски пшениці.

На мості запропонували встановити накриття, вироблене зі спеціальної сталі. На даху цього накриття будуть вирізані імена героїв Небесної сотні.

Також на будуть розташовані 5 плит, що символізують 5 днів, у які загинуло найбільша кількість людей під час революції Гідності, а також є символом барикад та щитів, що були невід’ємною складовою тих подій.

Площа ділянки будівництва — 0,9140 га. Площа озеленення — 6980 кв.м. Меморіальна площа — 550 кв.м.