Во Львове открыли первую часть мемориала Небесной сотни

Источник: пресс-служба Львовского горсовета

В День госфлага во Львове на улице Кривоноса-Замковой открыли первую часть Мемориала памяти героев Небесной сотни.

Дословно: "Сейчас построена мемориальная стела, которую покрыто кортеном. Построено три смотровые площадки, установлены таблички с портретами героев Небесной Сотни, которые гравированные на нержавеющей стали. Портеров героев 107... Каждый портрет согласован с семьями погибших героев.

Также проведено водоотведения и освещения".

Детали: Необходимо еще провести озеленение. Высадку деревьев планируют в ноябре этого года.

Вторая часть Мемориала - это мост через улицу Кривоноса в сторону парка Губернаторские валы. Этот проект будет реализовываться за инвестиционные средства. Будет объявлен инвестиционный конкурс на строительство канатной дороги, в рамках которого и будет происходить строительство пешеходного моста памяти героев Небесной Сотни. Проект строительства моста сейчас на экспертизе.

Сообщается, что мемориал состоит из двух частей: площади со стелой на верхней террасе и пешеходного моста между холмами вдоль улицы Кривоноса.

Мост будет выводить на террасу со стороны улицы Замковой, где обустроят площадь и стелу, посвященную героям Небесной Сотни.

Основной материал проекта - кортен, который со временем меняет свою фактуру. Мемориал наполнен злаковыми растениями, которые напоминают колоски пшеницы.

На мосту предложили установить навес, произведенный из специальной стали. На крыше этого накрытия будут вырезаны имена героев Небесной сотни.

Также будут расположены 5 плит, символизирующие 5 дней, в которые погибло большое количество людей во время революции Достоинства, а также являются символом баррикад и щитов, которые были неотъемлемой составляющей тех событий.

Площадь участка строительства - 0,9140 га. Площадь озеленения - 6980 кв.м. Мемориальная площадь - 550 кв.м.