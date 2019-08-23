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Зеленського привітала з Незалежністю королева Єлизавета

П'ятниця, 23 серпня 2019, 21:07
Зеленського привітала з Незалежністю королева Єлизавета

Джерело: сайт президента

З нагоди Незалежності України президента Володимира Зеленського привітали лідери країн світу.

Деталі: Прес-служба Офісу президента оприлюднила лише вітання президента США Дональда Трампа, королеви Британії Єлизавети Другої та президента Франції Емманюеля Макрона.

У президента також заначили, що його привітала "низка інших лідерів країн світу".

Вітання королеви Єлизавети: "З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої привітання з нагоди Вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями щастя та процвітання народу України у прийдешні роки".

Дональд Трамп: "Протягом наступного року Сполучені Штати Америки працюватимуть у партнерстві з владою та народом України заради просування реформ…

Українська нація має втілити свій величезний потенціал, і Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін".

Емманюель Макрон: "Я вітаю Вашу ініціативність та рішучість, спрямовані на швидке отримання конкретного прогресу на користь населення, яке потерпає внаслідок конфлікту. 

Я переконаний, що чим швидше Україна проведе амбітні реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, та створить сприятливі умови для реалізації свого виняткового економічного потенціалу, тим швидше в Україну повернеться мир".

Що було раніше: Провідні британські політики на чолі з прем'єром Борисом Джонсоном записали відео, в якому привітали Україну з Днем Незалежності.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДень Незалежності
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