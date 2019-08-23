Зеленського привітала з Незалежністю королева Єлизавета
Джерело: сайт президента
З нагоди Незалежності України президента Володимира Зеленського привітали лідери країн світу.
Деталі: Прес-служба Офісу президента оприлюднила лише вітання президента США Дональда Трампа, королеви Британії Єлизавети Другої та президента Франції Емманюеля Макрона.
У президента також заначили, що його привітала "низка інших лідерів країн світу".
Вітання королеви Єлизавети: "З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої привітання з нагоди Вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями щастя та процвітання народу України у прийдешні роки".
Дональд Трамп: "Протягом наступного року Сполучені Штати Америки працюватимуть у партнерстві з владою та народом України заради просування реформ…
Українська нація має втілити свій величезний потенціал, і Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін".
Емманюель Макрон: "Я вітаю Вашу ініціативність та рішучість, спрямовані на швидке отримання конкретного прогресу на користь населення, яке потерпає внаслідок конфлікту.
Я переконаний, що чим швидше Україна проведе амбітні реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, та створить сприятливі умови для реалізації свого виняткового економічного потенціалу, тим швидше в Україну повернеться мир".
Що було раніше: Провідні британські політики на чолі з прем'єром Борисом Джонсоном записали відео, в якому привітали Україну з Днем Незалежності.