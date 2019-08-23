Зеленского поздравила с Независимостью королева Елизавета

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Пятница, 23 августа 2019, 21:07

Источник: сайт президента 

По случаю Независимости Украины президента Владимира Зеленского поздравили лидеры стран мира.

Детали: Пресс-служба Офиса президента обнародовала только приветствие президента США Дональда Трампа, королевы Елизаветы Второй и президента Франции Эммануэля Макрона. 

В ОП также отметили, что Зеленского поздравил "ряд других лидеров стран мира". 

Поздравление королевы Елизаветы: "С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народа Украины в грядущие годы".

Дональд Трамп: "В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ... 

Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути перемен".

Эммануель Макрон: "Я поздравляю Вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, страдающего в результате конфликта. 

Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем быстрее в Украину вернется мир".

Что было ранее: Ведущие британские политики во главе с премьером Борисом Джонсоном записали видео, в котором поздравили Украину с Днем Независимости.

Украинская правда

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Темы: Зеленский День Независимости


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