Зеленского поздравила с Независимостью королева Елизавета

Источник: сайт президента

По случаю Независимости Украины президента Владимира Зеленского поздравили лидеры стран мира.

Детали: Пресс-служба Офиса президента обнародовала только приветствие президента США Дональда Трампа, королевы Елизаветы Второй и президента Франции Эммануэля Макрона.

В ОП также отметили, что Зеленского поздравил "ряд других лидеров стран мира".

Поздравление королевы Елизаветы: "С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народа Украины в грядущие годы".

Дональд Трамп: "В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ...

Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути перемен".

Эммануель Макрон: "Я поздравляю Вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, страдающего в результате конфликта.

Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем быстрее в Украину вернется мир".

Что было ранее: Ведущие британские политики во главе с премьером Борисом Джонсоном записали видео, в котором поздравили Украину с Днем Независимости.