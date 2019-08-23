Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція викрила схему несплати акцизу з цигарок на 3 млрд грн щомісяця

П'ятниця, 23 серпня 2019, 22:36
Поліція викрила схему несплати акцизу з цигарок на 3 млрд грн щомісяця

Джерело: МВС

Департамент захисту економіки Національної поліції викрив схему ухилення від сплати 5% акцизного податку на тютюнові вироби.

Збитки від несплати акцизу для державного бюджету складали понад 3 мільярди гривень щомісяця.

Деталі: Підприємства, які продають оптом тютюнові вироби, у бухобліку не відображають велику частину проданої за готівку продукції.

Натомість відображають номенклатуру інших товарних груп. Це дозволяє не платити 5-відсоткову ставку акцизного збору. 

"Тіньовий" обіг грошових коштів допомагають легалізувати так звані "конвертаційні центри". Останні також за винагороду в розмірі 2-3% набувають у реальних підприємств обсяги документально сформованих сум податкового кредиту з ПДВ. 

За даними Нацполіції, через ці "тіньові схеми" держбюджет щомісяця недоотримував податків на суму "майже 700 мільйонів гривень в частині акцизного збору, а також близько 2,5 мільярдів гривень в частині ПДВ".

Повідомлення МВС: "З метою подальшої роботи в напрямку вирішення проблеми контрабанди та контрафакту на тютюновому ринку працівниками Департаменту захисту економіки на рахунки 52 підприємств накладено арешти, загальна сума понад один мільярд гривень".

Українська правда
Теми: поліціяМВСподатки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: