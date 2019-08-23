Поліція викрила схему несплати акцизу з цигарок на 3 млрд грн щомісяця

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 22:36

Джерело: МВС

Департамент захисту економіки Національної поліції викрив схему ухилення від сплати 5% акцизного податку на тютюнові вироби.

Збитки від несплати акцизу для державного бюджету складали понад 3 мільярди гривень щомісяця.

Деталі: Підприємства, які продають оптом тютюнові вироби, у бухобліку не відображають велику частину проданої за готівку продукції.

Натомість відображають номенклатуру інших товарних груп. Це дозволяє не платити 5-відсоткову ставку акцизного збору. 

"Тіньовий" обіг грошових коштів допомагають легалізувати так звані "конвертаційні центри". Останні також за винагороду в розмірі 2-3% набувають у реальних підприємств обсяги документально сформованих сум податкового кредиту з ПДВ. 

За даними Нацполіції, через ці "тіньові схеми" держбюджет щомісяця недоотримував податків на суму "майже 700 мільйонів гривень в частині акцизного збору, а також близько 2,5 мільярдів гривень в частині ПДВ".

Повідомлення МВС: "З метою подальшої роботи в напрямку вирішення проблеми контрабанди та контрафакту на тютюновому ринку працівниками Департаменту захисту економіки на рахунки 52 підприємств накладено арешти, загальна сума понад один мільярд гривень".

Українська правда

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Теми: поліція МВС податки


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