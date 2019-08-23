Полиция разоблачила схему неуплаты акциза с сигарет на 3 млрд грн ежемесячно

2515 просмотров
Пятница, 23 августа 2019, 22:36

Источник: МВД 

Департамент защиты экономики Национальной полиции разоблачил схему уклонения от уплаты 5% акцизного налога на табачные изделия. 

Убытки от неуплаты акциза для государственного бюджета составляли свыше 3 миллиардов гривен ежемесячно.

Детали: Предприятия, которые продают оптом табачные изделия, в бухучете не указывают части проданной за наличные продукции. Зато указывают номенклатуру других товарных групп.

Это позволяет не платить 5-процентную ставку акцизного сбора. 

"Теневой" оборот денежных средств помогают легализовать так называемые "конвертационные центры". Последние также за вознаграждение в размере 2-3% приобретают у реальных предприятий объемы документально сформированных сумм налогового кредита по НДС. 

По данным Нацполиции, в связи с действием описанной "теневой схемы" госбюджет ежемесячно недополучал налогов на сумму "почти 700 млн грн в части акцизного сбора, а также около 2,5 млрд грн в части НДС". 

Сообщение МВД: "С целью дальнейшей работы в направлении решения проблемы контрабанды и контрафакта на табачном рынке сотрудники Департамента защиты экономики на счета 52 предприятий наложили аресты, общая сумма более одного миллиарда гривен".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция МВД налоги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Скандал с КОРДом: экс-главе областной полиции светит до 10 лет тюрьмы 23 августа 2019, 16:06
Аваков обезглавил полицию в четырех областях 23 августа 2019, 13:46
Полиция может штрафовать "евробляхеров", так как имеет доступ к таможенным базам - Нефьодов 23 августа 2019, 01:59
Все новости
Главные новости
В "Нафтогазе" рассказали, кто не сможет покупать газ по летней цене
Кремль об обмене: Констатируем начало диалога с Зеленским
Зеленский надеется на обмен заключенных с Россией в ближайшие дни
Российский омбудсмен прилетела в Киев
Все новости
Фото

11 очень страшных собак, которые об этом не догадываются

читай!

Как Надежда не искала, но нашла Бога в помощи людям

здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

Поиск по сайту
Архив
Весь архів