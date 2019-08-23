Полиция разоблачила схему неуплаты акциза с сигарет на 3 млрд грн ежемесячно

Источник: МВД

Департамент защиты экономики Национальной полиции разоблачил схему уклонения от уплаты 5% акцизного налога на табачные изделия.

Убытки от неуплаты акциза для государственного бюджета составляли свыше 3 миллиардов гривен ежемесячно.

Детали: Предприятия, которые продают оптом табачные изделия, в бухучете не указывают большую часть проданной за наличные продукции. Зато указывают номенклатуру других товарных групп.

Это позволяет не платить 5-процентную ставку акцизного сбора.

"Теневой" оборот денежных средств помогают легализовать так называемые "конвертационные центры". Последние также за вознаграждение в размере 2-3% приобретают у реальных предприятий объемы документально сформированных сумм налогового кредита по НДС.

По данным Нацполиции, в связи с действием описанной "теневой схемы" госбюджет ежемесячно недополучал налогов на сумму "почти 700 млн грн в части акцизного сбора, а также около 2,5 млрд грн в части НДС".

Сообщение МВД: "С целью дальнейшей работы в направлении решения проблемы контрабанды и контрафакта на табачном рынке сотрудники Департамента защиты экономики на счета 52 предприятий наложили аресты, общая сумма более одного миллиарда гривен".