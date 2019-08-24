Лідери G7 звернули увагу на "кризу міжнародного масштабу"

Лідери країн Великої сімки (G7) проведуть екстрені переговори через масштабні лісові пожежі в бразильській Амазонії.

Про це повідомляє The Guardian.

Питання включили до порядку денного саміту G7, який почнеться в суботу, 24 серпня, в Біарріці (Франція), з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, який назвав пожежі в Амазонії "кризою міжнародного масштабу".

Невдовзі, прес-секретар німецького уряду Штеффен Зайберт, підтримав це рішення.

"Масштаби пожеж в басейні Амазонки шокують і загрожують не тільки Бразилії і іншим постраждалим країнам, а й усьому світу", — заявив він.



Раніше Національний інститут космічних досліджень Бразилії (INPE) заявив, що в період з січня по серпень 2019 року в країні було зареєстровано близько 73 000 лісових пожеж.

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