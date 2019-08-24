Лідери G7 звернули увагу на "кризу міжнародного масштабу"
Лідери країн Великої сімки (G7) проведуть екстрені переговори через масштабні лісові пожежі в бразильській Амазонії.
Про це повідомляє The Guardian.
Питання включили до порядку денного саміту G7, який почнеться в суботу, 24 серпня, в Біарріці (Франція), з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, який назвав пожежі в Амазонії "кризою міжнародного масштабу".
Невдовзі, прес-секретар німецького уряду Штеффен Зайберт, підтримав це рішення.
"Масштаби пожеж в басейні Амазонки шокують і загрожують не тільки Бразилії і іншим постраждалим країнам, а й усьому світу", — заявив він.
Раніше Національний інститут космічних досліджень Бразилії (INPE) заявив, що в період з січня по серпень 2019 року в країні було зареєстровано близько 73 000 лісових пожеж.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар пригрозив голосувати проти торговельної угоди між ЄС та торговим блоком Південної Америки "Меркосур", якщо Бразилія, де лісові пожежі продовжують спустошувати тропічний ліс Амазонії, не виконуватиме свої екологічні зобов'язання.
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