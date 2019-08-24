Лидеры G7 обратили внимание на "кризис международного масштаба"

Лидеры стран Большой семерки (G7) проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в бразильской Амазонии.

Об этом сообщает The Guardian.

Вопрос включили в повестку дня саммита G7, который начнется в субботу, 24 августа, в Биаррице (Франция), по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего пожары в Амазонии "кризисом международного масштаба".

Вскоре, пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, поддержал это решение.

"Масштабы пожаров в бассейне Амазонки шокируют и угрожают не только Бразилии и другим пострадавшим странам, но и всему миру", — заявил он.

Ранее Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE) заявил, что в период с января по август 2019 году в стране было зарегистрировано около 73 тысячи лесных пожаров.

Напомним: