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Лидеры G7 обратили внимание на "кризис международного масштаба"

Суббота, 24 августа 2019, 00:29
Лидеры G7 обратили внимание на кризис международного масштаба

Лидеры стран Большой семерки (G7) проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в бразильской Амазонии.

Об этом сообщает The Guardian.

Вопрос включили в повестку дня саммита G7, который начнется в субботу, 24 августа, в Биаррице (Франция), по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего пожары в Амазонии "кризисом международного масштаба".

Вскоре, пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, поддержал это решение.

"Масштабы пожаров в бассейне Амазонки шокируют и угрожают не только Бразилии и другим пострадавшим странам, но и всему миру", — заявил он.

Ранее Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE) заявил, что в период с января по август 2019 году в стране было зарегистрировано около 73 тысячи лесных пожаров.

Напомним:

  • Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар пригрозил голосовать против торгового соглашения между ЕС и торговым блоком Южной Америки "Меркосур", если Бразилия, где лесные пожары продолжают опустошать тропический лес Амазонии, не будет выполнять свои экологические обязательства.

Темы: ЕСпожар
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