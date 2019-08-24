Китай ввів мита на більш ніж п'ять тисяч американських товарів
Керівництво Китаю прийняло рішення про введення мит на американські товари, загальна сума яких становить 75 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Мита становитимуть від 5% до 10% і торкнуться більше п'яти тисяч категорій товарів.
Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Китаю та повідомив, що з 1 жовтня будуть введені мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Сума мит складе 30%.
Також з вересня до 15% зросте вартість мита на товари вартістю 300 мільярдів доларів.
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