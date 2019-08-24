Китай ввів мита на більш ніж п'ять тисяч американських товарів

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Субота, 24 серпня 2019, 02:44

Керівництво Китаю прийняло рішення про введення мит на американські товари, загальна сума яких становить 75 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Мита становитимуть від 5% до 10% і торкнуться більше п'яти тисяч категорій товарів.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Китаю та повідомив, що з 1 жовтня будуть введені мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Сума мит складе 30%.

Також з вересня до 15% зросте вартість мита на товари вартістю 300 мільярдів доларів.

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Теми: США Китай


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