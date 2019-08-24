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Китай ввел пошлины на более чем пять тысяч американских товаров

Суббота, 24 августа 2019, 02:44
Китай ввел пошлины на более чем пять тысяч американских товаров

Руководство Китая приняло решение о введении пошлин на американские товары, общая сумма которых составляет 75 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Пошлины составят от 5% до 10% и затронут более пяти тысяч категорий товаров.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Китая и сообщил, что с 1 октября будут введены пошлины на китайские товары стоимостью 250 миллиардов долларов. Сумма пошлин составит 30%.

Также с сентября до 15% вырастет размер пошлин на товары стоимостью 300 миллиардов долларов.

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Темы: СШАКитай
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