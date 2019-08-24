Китай ввел пошлины на более чем пять тысяч американских товаров
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Суббота, 24 августа 2019, 02:44
Руководство Китая приняло решение о введении пошлин на американские товары, общая сумма которых составляет 75 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Пошлины составят от 5% до 10% и затронут более пяти тысяч категорий товаров.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Китая и сообщил, что с 1 октября будут введены пошлины на китайские товары стоимостью 250 миллиардов долларов. Сумма пошлин составит 30%.
Также с сентября до 15% вырастет размер пошлин на товары стоимостью 300 миллиардов долларов.
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