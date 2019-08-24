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Український політв'язень оголосив сухе голодування – журналіст

Субота, 24 серпня 2019, 04:32
Український політв'язень оголосив сухе голодування – журналіст

Фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" із так званої другої сімферопольської групи, кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк, передає Радіо Свобода.

Журналіст наводить дані адвоката Аділова Людмили Тюренкової за, якими активіст тримає голодування з 20 серпня. 

Також журналіст Антон Наумлюк повідомляє, що фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір", які перебувають у ростовському СІЗО № 1, неодноразово зверталися до керівництва ізолятора з вимогою поліпшити умови утримання. В результаті Аділова перевели в іншу камеру зі "ще гіршими умовами, з вогкістю, яка призвела до того, що він став задихатися".

"Він намагався привернути увагу конвою, але співробітники СІЗО не відреагували, тоді він порвав дроти в камері, щоб його хоча б вивели з камери, де він не міг дихати, після чого його помістили в карцер на 15 діб", – передає слова адвоката журналіст.

За даними Наумлюка, "навмисно погані умови утримання фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" захист пов’язує з їхньою активною позицією і в рамках утримання, де вони намагаються домогтися поліпшення умов для всіх ув’язнених, і в суді, де вони постійно звертаються з клопотаннями, в тому числі щодо відведення суддів і прокурорів".

Нагадаємо:

  • 27 березня на території Криму в ході масових обшуків, організованих російським ФСБ, було затримано 23 кримських татар. 
  • 28 березня трьох кримських татар - Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова і Владлена Абдулкадирова - було затримано у Ростов-на-Дону, місце їхнього перебування було невідомим. 
  • Київський районний суд Сімферополя заарештував усіх затриманих до 15 травня.
  • Адвокатам, які 29 березня намагалися відвідати своїх підзахисних в ІТТ Сімферополя та активістам, які намагалися передати передачі в СІЗО, представники цих установ повідомили, що цих громадян в ізоляторах немає. 
  • Адвокат Еміль Курбедінов заявив, що усіх заарештованих після масових обшуків кримських татар вивезли з території півострова.

Теми: Кримсуд
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