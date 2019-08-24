Украинский политзаключенный объявил сухую голодовку - журналист

Фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" из так называемой второй симферопольской группы, крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк, передает Радио Свобода .

Журналист приводит данные адвоката Адилова Людмилы Тюренковой согласно которым активист держит голодовку с 20 августа.

Также по данным журналиста Антона Наумлюк, фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир", которые находятся в ростовском СИЗО № 1, неоднократно обращались к руководству изолятора с требованием улучшить условия содержания. В результате Адилова перевели в другую камеру с "еще худшими условиями, с сыростью, которая привела к тому, что он стал задыхаться".

"Он пытался привлечь внимание конвоя, но сотрудники СИЗО не отреагировали, тогда он порвал провода в камере, чтобы его хотя бы вывели из камеры, где он не мог дышать, после чего его поместили в карцер на 15 суток", - передает слова адвоката журналист .

По данным Наумлюка, "намеренно плохие условия содержания фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" защита связывает с их активной позицией и в рамках содержания, где они пытаются добиться улучшения условий для всех заключенных, и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и прокуроров".

Напомним: