Украинский политзаключенный объявил сухую голодовку - журналист

33 просмотра
Суббота, 24 августа 2019, 04:32

Фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" из так называемой второй симферопольской группы, крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку. 

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк, передает Радио Свобода .

Журналист приводит данные адвоката Адилова Людмилы Тюренковой согласно которым активист держит голодовку с 20 августа.

Также по данным журналиста Антона Наумлюк, фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир", которые находятся в ростовском СИЗО № 1, неоднократно обращались к руководству изолятора с требованием улучшить условия содержания. В результате Адилова перевели в другую камеру с "еще худшими условиями, с сыростью, которая привела к тому, что он стал задыхаться".

"Он пытался привлечь внимание конвоя, но сотрудники СИЗО не отреагировали, тогда он порвал провода в камере, чтобы его хотя бы вывели из камеры, где он не мог дышать, после чего его поместили в карцер на 15 суток", - передает слова адвоката журналист .

По данным Наумлюка, "намеренно плохие условия содержания фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" защита связывает с их активной позицией и в рамках содержания, где они пытаются добиться улучшения условий для всех заключенных, и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и прокуроров".

Напомним:

  • 27 марта на территории Крыма в ходе массовых обысков, организованных российским ФСБ, были задержаны 23 крымских татарина.
  • 28 марта трое крымских татар - Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров - были задержаны в Ростове-на-Дону, место их пребывания было неизвестно.
  • Киевский районный суд Симферополя арестовал всех задержанных до 15 мая.
  • Адвокатам, которые 29 марта пытались навестить своих подзащитных в ИВС Симферополя и активистам, которые пытались передать передачи в СИЗО, представители этих учреждений сообщили, что этих граждан в изоляторах нет.
  • Адвокат Эмиль Курбединов заявил, что всех арестованных после массовых обысков крымских татар вывезли с территории полуострова.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина рассказала в ООН о притеснении верующих на оккупированных РФ землях 23 августа 2019, 05:07
Крым: аннексированный или оккупированный? 22 августа 2019, 17:04
Тяжело больного Бекирова свозили из СИЗО в больницу и бросили обратно 22 августа 2019, 14:20
Все новости
Главные новости
Лидеры G7 обратили внимание на "кризис международного масштаба"
В "Нафтогазе" рассказали, кто не сможет покупать газ по летней цене
Кремль об обмене: Констатируем начало диалога с Зеленским
Зеленский надеется на обмен заключенных с Россией в ближайшие дни
Все новости
мнение

Как определить "человеческий" возраст собаки и кошки?

школа

Какую одежду стоит покупать ребенку в школу

читай!

Как Надежда не искала, но нашла Бога в помощи людям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів