Росія буде розробляти ракети середньої і меншої дальності – Путін

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Субота, 24 серпня 2019, 05:38

Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності, але не буде їх розміщувати, поки цього не зроблять Сполучені Штати.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє ТАРС.

"Ми будемо, звісно, ​​працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності", - сказав Путін.

Президент РФ додав, що Росія не розміщуватиме ракет, до тих пір поки "в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва"

Нагадаємо:

  • США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729, яка порушує угоду.
  • 4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.

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Теми: Путін США Росія


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