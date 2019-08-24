Росія буде розробляти ракети середньої і меншої дальності – Путін
Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності, але не буде їх розміщувати, поки цього не зроблять Сполучені Штати.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє ТАРС.
"Ми будемо, звісно, працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності", - сказав Путін.
Президент РФ додав, що Росія не розміщуватиме ракет, до тих пір поки "в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва"
Нагадаємо:
- США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729, яка порушує угоду.
- 4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua