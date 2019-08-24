Росія буде розробляти ракети середньої і меншої дальності – Путін

Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності, але не буде їх розміщувати, поки цього не зроблять Сполучені Штати.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє ТАРС.

"Ми будемо, звісно, ​​працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності", - сказав Путін.

Президент РФ додав, що Росія не розміщуватиме ракет, до тих пір поки "в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва"

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